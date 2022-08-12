Авиакомпания хочет предлагать билеты в отпуск на основе музыки в Spotify
Авиакомпания easyJet решила предоставлять пассажирам персонализированные рекомендации на счет мест для путешествия. В рамках проекта Listen & Book люди смогут посетить определенные места в Европе, Южной Африке и на Ближнем Востоке на основе прослушанной музыки в Spotify. Об этом сообщает lbbonline.com.
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К примеру, если у человека спокойный, расслабленный и мечтательный музыкальный вкус, ему предложат посетить ботсад в Лиссабоне или сауну в Хельсинки. Настроение плейлистов определят по позитивности песен, их энергии и темпу. Дополнительным бонусом инициативы сделают подборки ближайших музыкальных заведений в выбранном пункте назначения.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Spotify запустил в Украине подкасты.
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