Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Авиакомпания хочет предлагать билеты в отпуск на основе музыки в Spotify

Необычная инициатива пройдет во Франции, Италии, Швейцарии и Великобритании.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Авиакомпания хочет предлагать билеты в отпуск на основе музыки в Spotify
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Авиакомпания easyJet решила предоставлять пассажирам персонализированные рекомендации на счет мест для путешествия. В рамках проекта Listen & Book люди смогут посетить определенные места в Европе, Южной Африке и на Ближнем Востоке на основе прослушанной музыки в Spotify. Об этом сообщает lbbonline.com.

Читайте также: Для украинцев, никогда не бывавших в Польше, появился специальный денежный сервис

К примеру, если у человека спокойный, расслабленный и мечтательный музыкальный вкус, ему предложат посетить ботсад в Лиссабоне или сауну в Хельсинки. Настроение плейлистов определят по позитивности песен, их энергии и темпу. Дополнительным бонусом инициативы сделают подборки ближайших музыкальных заведений в выбранном пункте назначения.

Читайте также: Приложение "Анти-Instagram" попало в топ App Store

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Spotify запустил в Украине подкасты. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости