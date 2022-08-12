Опасность сохраняется: как защититься от химической атаки оккупантов
Российские оккупанты постоянно держат Украину в напряжении. Их обстрелы не только разрушают имущество мирных граждан, а и ставят под угрозу здоровье каждого человека. Существует вероятность использования отравляющих боевых веществ, а также возникновения аварий на химических производствах. Об этом рассказал директор департамента организации мероприятий гражданской защиты государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктор Витовецкий, сообщает УНИАН.
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"В случае аварии на химически опасном объекте запасы химвеществ и утечка могут вызвать большую зону поражения. Первое, это оставить улицу, зайти в помещение и максимально его загерметизировать, чтобы ядовитые вещества не попали в органы дыхания", - сказал он.
По словам Витовецкого, современные пластиковые окна достаточно герметичны. А вот с дверными проемами ситуация обратная. Их нужно заложить влажным материалом. Закрыть следует и дымвентканалы.
Распознавать химическую атаку на запах не имеет смысла.
"Те, кто почувствуют какой-то запах, уже, к сожалению, ничего не расскажут. Потому что мельчайшая концентрация ядовитого вещества в воздухе для человека смертельна", - пояснил представитель ГСЧС.
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Напомним, bigmir.net ранее писал о том, что делать при радиационной аварии.
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