Опасность сохраняется: как защититься от химической атаки оккупантов

Химическая опасность может возникнуть в двух вариантах: при аварии на профильном предприятии и при использовании захватчиками ракет с боевыми химическими веществами.

| Автор: Соколенко Виктория

Российские оккупанты постоянно держат Украину в напряжении. Их обстрелы не только разрушают имущество мирных граждан, а и ставят под угрозу здоровье каждого человека. Существует вероятность использования отравляющих боевых веществ, а также возникновения аварий на химических производствах. Об этом рассказал директор департамента организации мероприятий гражданской защиты государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктор Витовецкий, сообщает УНИАН.

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"В случае аварии на химически опасном объекте запасы химвеществ и утечка могут вызвать большую зону поражения. Первое, это оставить улицу, зайти в помещение и максимально его загерметизировать, чтобы ядовитые вещества не попали в органы дыхания", - сказал он.

По словам Витовецкого, современные пластиковые окна достаточно герметичны. А вот с дверными проемами ситуация обратная. Их нужно заложить влажным материалом. Закрыть следует и дымвентканалы.

Распознавать химическую атаку на запах не имеет смысла.

"Те, кто почувствуют какой-то запах, уже, к сожалению, ничего не расскажут. Потому что мельчайшая концентрация ядовитого вещества в воздухе для человека смертельна", - пояснил представитель ГСЧС.

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Напомним, bigmir.net ранее писал о том, что делать при радиационной аварии.

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