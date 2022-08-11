"Жизнь" смартфона продлят четыре простых правила

Рекомендации могут продлить срок эксплуатации, как минимум, на год.

| Автор: Соколенко Виктория

Сегодня для каждого из нас мобильный телефон – на вес золота. Не только из-за потраченных на него денег, а из-за гигабайтов важной информации. Эксперты дали несколько советов, которые помогут владельцам дольше пользоваться гаджетом.

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Берегите его от воды. То, что в спецификации может идти речь о влагозащитном корпусе, не означает обеспечение защиты на 100%. Побывавший в воде устройство без влагозащиты никогда не будет функционировать в прежнем режиме.

Берегите его от механических повреждений. Самое банальное, но важное правило. Чехол и защитный гаджет спасают от множества проблем.

Берегите его АКБ. Откажитесь от дешевых зарядок, продающихся в переходе. Лучше всегда использовать комплектные адаптер и шнур.

Систематически чистите его. Для этого нужно применять не только штатные клинеры, а и перезагрузку и выключение. Методы стоит чередовать. Выключение помогает полностью очищать кэш. Перезагрузка/выключение рекомендованы не чаще раза в неделю.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Samsung презентовала новые смартфоны, наушники и часы.

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