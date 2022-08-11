В Тернополе появился черный фотовольтаический цветок

Он расположен на стойке и имеет 12 "лепестков".

| Автор: Соколенко Виктория

В Тернополе появилась первая в мире солнечная электростанция в виде большого цветка. Реализацией проекта занимались украинцы и австрийско-американские коллеги. Об этом сообщает dev.ua.

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SmartFlower может вырабатывать на 40% больше энергии, чем традиционные солнечные панели. При закате солнца объект автоматически складывается и очищается. Так разработчики видят принцип поддержки максимального использования солнечной энергии.

Фото - dev.ua

Фото - dev.ua

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, как выглядит первая в мире песчаная батарея.

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