В Тернополе появился черный фотовольтаический цветок
Он расположен на стойке и имеет 12 "лепестков".
В Тернополе появилась первая в мире солнечная электростанция в виде большого цветка. Реализацией проекта занимались украинцы и австрийско-американские коллеги. Об этом сообщает dev.ua.
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SmartFlower может вырабатывать на 40% больше энергии, чем традиционные солнечные панели. При закате солнца объект автоматически складывается и очищается. Так разработчики видят принцип поддержки максимального использования солнечной энергии.
Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, как выглядит первая в мире песчаная батарея.
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