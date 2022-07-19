Apple объявила вознаграждение за взлом режима в iOS 16

Ситуация выгодна всем. Apple получит информацию об уязвимости, а взломщики - поощрение за свою работу.

| Автор: Соколенко Виктория

Apple презентовала бета-версию ОС iOS 16. Ее главной фишкой стал режим блокировки Lockdown Mode. Компания предлагает добровольцам озолотиться и испробовать его на прочность. Об этом сообщает gizchina.com.

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Bigmir.net в своем прошлом материале писал о том, что Lockdown Mode успели окрестить фишкой для "VIP-пользователей". Так как она, в первую очередь, поможет защитить гаджеты высокопоставленных людей. Lockdown Mode отключает большинство веб-сервисов и программ, а также позволяет не открывать ссылки и фото, отправленные от незнакомых пользователей. В целях безопасности ограничиваются функции FaceTime и iMessage.

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В целом, режим способен защитить от шпионского ПО, предупредить о хакерской атаке и краже данных.

"Хакер, который сможет обнаружить уязвимое место системы и сломать Lockdown Mode, получит 2 миллиона долларов", - передает gizchina.com.

Напомним, ранее bigmir.net информировал о том, что Instagram-блогерша предстала перед Верховным судом Украины.

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