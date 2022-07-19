В Украине не будет "Дія.Банка" - Федоров

Глава Минцифры опроверг сообщения СМИ.

| Автор: Соколенко Виктория

Руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о создании "Дія.Банка".

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По его словам, в новом финансовом учреждении нет надобности.

"Государство никогда не сделает что-нибудь покруче. Сервисы для финтеха – да, здесь win-win. К примеру, 13 июля украинцы открыли 80 000 счетов в банках онлайн, используя шеринг электронного паспорта в "Дії", - сказал Федоров.

Ведомство выступает за создание возможностей для бизнеса, а не за конкуренцию с монопольным доступом.

"Поэтому новые финтех-сервисы, да. Здесь мы произведем еще много революционных продуктов. И скоро вы о них услышите", - резюмировал глава Минцифры.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Украине анонсировали английскую версию загранпаспорта, прав и техпаспорта.

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