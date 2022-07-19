БТР Piranha III из Дании Украине - что важно знать

Piranha - семейство популярных платформ колесной бронетехники.

| Автор: Соколенко Виктория

Дания думает предоставить Украине 25 бронетранспортеров Piranha III. Ценность БТР не в количестве, а в том, что машины могут иметь огромное значение для дальнейшего усиления нашей армии.

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За брендом Piranha скрывается всемирно известная платформа от компании Mowag, которая сейчас является частью одной из крупнейших оборонных компаний General Dynamics. С 1970-ых годов Piranha прошла пять генераций, при которых улучшались бронирование, мощность двигателя, эксплуатационные и ходовые параметры.

Bigmir.net расскажет читателям почему это не просто БТР, каковы его особенности и возможности.

БТР Piranha III - технические характеристики

БТР Piranha III - фото US Army

На вооружении Дании есть две версии БТР. Piranha IIIH появилась в 1996 году. Piranha IIIC производится с 2006 года. Разница у них в двигателях, емкости десантного отсека и в габаритах.

Если взять наиболее массовую модель "C", то у нее 11-местное десантное отделение, 400-сильный Caterpillar C9 diesel и автоматическая 7-ступенчатая коробка передач ZF 7HP 602. Машина с массой в 18,5 т имеет удельную мощность 21,6 л.с./т. Подвеска гидропневматическая, регулируется подвеска каждого колеса, есть ABS.

У Piranha IIIC модульная керамическая броня. Ее можно наращивать дополнительными элементами. Все, кто будут в БТР, защищены от стрелкового оружия и реактивных гранат РПГ. Также есть противоминная защита на уровне до 8 кг фугаса.

Для всех датских Piranha III вооружение – боевой модуль Lemur OHW, 12,7 мм пулемет, с дневными и тепловизионными каналами, лазерным дальномером.

Среди прочих характеристик Piranha IIIC:

Экипаж – 3 человека.

Скорость – до 100 км/ч.

Скорость на воде – до 10 км/ч.

Цена БТР Piranha III

БТР Piranha III - фото NATO Battlegroup Estonia

Стоимость одного БТР ориентировочно оценивается в 1,2 млн долл. В зависимости от комплектации.

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БТР Piranha III - фото и видео

БТР Piranha III - фото Wikipedia

Все виды Piranha – амфибии с оборудованы кормовыми винтами. Фактически, это машина-конструктор. Она предусматривает различную боевую оснастку, уровни бронирования, двигатели и трансмиссии. Все, что закажет клиент.

Piranha состоят на вооружении более 20 стран мира. Речь и о лицензионных версиях.

Напомним, ранее bigmir.net писал о танке Т-72М1 из Польши.

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