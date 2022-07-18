Танк Т-72М1 из Польши Украине - цена, дальность стрельбы, фото

T-72M1R – польская модернизация советского танка Т-72.

| Автор: Соколенко Виктория

Польша предоставила Украине более 200 танков Т-72. Однако точная версия машин была неизвестной до момента, пока в Telegram не попало видео с одним из подразделений ВСУ. На последних секундах ролика видно измененный штатный прицел, что выдает именно польскую модернизацию с маркировкой M1R.

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Bigmir.net подготовил большой обзорный материал об особенностях Т-72М1.

Танк Т-72М1 - технические характеристики

T-72M1R - фото mil.in.ua

Считается самым массовым танком второго поколения. Польша начала производить Т-72 по лицензии с 1992 по 1995 год.

Также есть информация, что на поле боя замечена и модификация М1. Она имеет комбинированную броню башни и дополнительный 16-мм броневой лист на верхней лобной части корпуса.

M1R отличается новым тепловизионным прицелом, приборами ночного видения, цифровой системой связи и системой запуска двигателя.

Основной боевой танк Т-72 имеет массу в 41,0 т, запас хода по шоссе – 500-700 км/ч, запас хода по пересеченной местности – 320-650 км. Может преодолевать подъем в 30 градусов, ров в 2,6-2,8 м, брод в 1,2 м. Вооружение – 125 мм гладкоствольная пушка. Дальность стрельбы - до 9,5 км.

Цена Т-72М1

Чешский Т-72М1 на учениях - фото Adam Hauner

В оборонный пакет помимо 200 Т-72 вошли еще несколько десятков боевых машин пехоты БМП-1. Общий объем польской военной помощи превысил сумму в 7 млрд злотых (1,5 млрд долл).

Танк Т-72М1 - фото и видео

Вид изнутри - фото defence-ua.com

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У танка насчитывается более 50 модификаций, а также более 10 вариантов машин на базе. Он предназначен для наступления и обороны. С его помощью производятся активные, решительные и динамические боевые действия. Практическая скорострельность гарматы – 8 выстрелов в минуту, С пушкой спаренный пулемет ПКТ, на башне установлен зенитный 12,7-мм пулемет НСВ. Имеются и дымовые гранатометы.

Напомним, ранее bigmir.net писал о танке Challenger 2 из Британии.

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