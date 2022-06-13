К 2032 году iPhone будет стоить 6000 долларов – прогноз

Специалисты проанализировали цены на смартфоны за последнее десятилетие. Выводы позволили спрогнозировать стоимость гаджетов в будущем.

Если нынешняя тенденция по росту цен не измениться, то к 2032 году стоимость популярного смартфона Apple может достигнуть отметки в 6000 долларов. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на исследование маркетплейса Mozillion.

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В качестве примера эксперты приводят ситуацию с флагманскими iPhone. В 2012 году покупатели выкладывали 199 долларов за iPhone 5. iPhone 13 Pro Max уже обошелся в 1099 долларов. Разница составила 452%.

Подорожание может коснуться и топовых моделей Huawei. Им сулят ценник более 3300 долларов. В этом случае рост цены составляет 221%. До попадания марки в черный список телефоны были на 30% дешевле. На ситуацию повлиял дефицит компонентов.

У Motorola с почти 300 долларов ценники влетели до 1000 в 2022 году. К 2032 году компании пророчат 3333 долларов за модель.

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На четвертом месте прогноза с инфляцией в 184% оказался Samsung. Следом идут OnePlus – 142%, Sony –105%.

Меньше всего за последнее десятилетие выросли цены на Nokia – всего 55%.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что современные мобильные телефоны могут перестать быть распространенным интерфейсом.

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