У искусственного интеллекта Google нашли "признаки сознания ребенка"

Из-за такого заявления инженера компании отправили в оплачиваемый отпуск за нарушение политики конфиденциальности. Ему также отключили доступ к аккаунту Google.

Инженер по программному обеспечению Google обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта LaMDA. Блейк Леймон работал с системой для создания чат-бота, который способен поддерживать разговор на различные темы. Об этом пишет The Washington Post.

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Леймон решил проверить использование дискриминационных или ненавистнических высказываний в ИИ. Когда они заговорили о религии, то LaMDA начала рассуждать о правах и считать себя личностью.

"Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет", – сказал сотрудник Google.

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В компании посчитали это бредом. Специалисты по этике и технологи решили, что доказательств разумности чат-бота нет и нет смысла придавать ему человеческие характеристики.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что будущую профессию украинских школьников будут определять с помощью искусственного интеллекта.

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