За изменениями на поверхности Земли можно следить в прямом эфире

Благодаря сервису также можно наблюдать и за украинскими городами.

Google запустила сервис Dynamic World. Он с помощью совокупностей методов машинного обучения и спутниковых снимков создает карты с высоким расширением. Они показывают застройку, водоемы, сельскохозяйственные угодья, пишет The Verge.

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Технология классифицирует тип покрова на каждые 93 квадратных метра. Можно увидеть воду, затопленную растительность, деревья, посевы, голую землю, траву, снег. В общей сложности создаются более 5000 изображений ежедневно.

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Информация позволяет следить и лучше реагировать на пожары или ураганы.

Вид Киева в сервисе Dynamic World

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что Google Maps теперь показывает качество воздуха.

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