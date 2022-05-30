Anonymous отомстили Беларуси за Украину

Киберармия ударила по ресурсам пособников РФ.

Мир уверен, что Путин и Лукашенко - пособники / EPA/UPG

Крупнейшая международная группировка хакеров Anonymous заявила о взломе правительственных сайтов Беларуси. Об этом стало известно из сообщения в Twitter.

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Массированная атака совершена из-за причастности страны к полномасштабному вторжению в Украину.

"Все их крупнейшие правительственные веб-сайты — офлайн", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Anonymous объявили официальную кибервойну против прокремлевской группы взломщиков Killnet.

Также bigmir.net писал о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о причастности Александра Лукашенко к полномасштабной войне Российской Федерации против Украины.

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