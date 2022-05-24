Anonymous объявили войну российским хакерам
Международная ячейка хакеров Anonymous , известная своей помощью Украине в борьбе против России, начала официальную кибервойну против прокремлевской группы Killnet. Об этом сообщается в Twitter.
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Итальянское крыло Anonymous информирует о взломе канала Killnet, а также о желании погубить российских приспешников.
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Напомним, ранее стало известно, что хакеры Killnet объявили о противостоянии Украине и еще девяти странам "из-за поддержки нацизма и русофобии". Взломщики собирались атаковать правительственные сайти и заверяли об "отсутствии опасности для гражданских лиц".
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