Microsoft официально запустит Xbox в Украине и поможет в войне с РФ
Наше правительство будет активно сотрудничать с Microsoft по двум направлениям. Корпорация поможет документировать военные преступления России на территории Украины, а также официально запустит игровой сервис Xbox, сообщает глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
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По его словам, в Xbox внедрят украинские аккаунты и украинский язык на консолях. Кроме этого, Microsoft поспособствует цифровой индустрии Украины в восстановлении.
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Компания стала одной из первых, кто приостановил продажи и предоставление услуг в России. Для нашего государства Microsoft предоставила бесплатное пользование облачными сервисами до конца текущего года. Общая сумма поддержки насчитывает 242 миллиона долларов.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Илон Маск запускает Starlink RV.
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