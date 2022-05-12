В Google появились 3D-модели больших городов

Компания позволит пользователям совершать иммерсивный просмотр населенных пунктов.

Конференция Google I/O стала интересным источником инфоповодов. Один из них – появление в картах возможности посмотреть на города с высоты птичьего полета. Google назвала нововведение иммерсивным просмотром.

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По сведениям специалистов, пользователи максимально погрузятся в атмосферу крупных мегаполисов. Для них откроют доступ к просмотру улиц в разное время суток и в любое время года. Также карты станут отображать наиболее оживленные места, с учетом дорог, которые заполонили машины. В Google даже предусмотрели 3D-визуализацию ресторанов изнутри.

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Пока что в доступе находятся обновленные карты Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Лондона, Сан-Франциско и Токио.

Напомним, ранее мы рассказывали , о многоцелевом новом приложении для мобильных под названием Wallet.

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