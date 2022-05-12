Укрпочта ввела новую функцию в своем приложении

Приложение Укрпочты работает у пользователей разных мобильных платформ.

Укрпочта разрешила своим клиентам расплачиваться за посылки с помощью мобильного приложения. Речь идет об отправках по Украине или за границу.

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Пользователи Android и iOS при отправке посылки оформляют и оплачивают ее дистанционно. После относят в отделение и сканируют штрих-код.

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Таким образом компания борется со сбоями терминалов, которые иногда случались с началом полномасштабных боевых действий.

Напомним, ранее мы сообщали, что Google собирается выпустить многоцелевое новое мобильное приложение Wallet. Его пользователи смогут хранить билеты, посадочные талоны, банковские карточки и даже сертификаты о вакцинации. В планах компании также интегрировать в программу айди-карты и средства для доступов в отельные номера.

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