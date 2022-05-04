Личные номера и зверства над украинцами: появилась карта военных преступников РФ
В Украине заработала карта с информацию о военных преступниках из России. Ресурс содержит фото, номера телефонов, места службы и список зверств на территории нашей страны. В целом, база хранит сведения почти о 140 тысячах оккупантов, пишет nv.ua.
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Цель проекта RussianWarCriminals – сбор доказательств преступлений россиян и помощь правоохранителям в расследованиях. Карту дополняют, в том числе и добровольцы. Для подачи информации следует связаться с администрацией сайта.
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"На официальном уровне среди причастных к войне распознано пока около 20 тысяч. Остальная информация - "слив" из разных баз. По сути, все на нашей карте причастны, хотя нередко в персональной графе можно прочитать, что нет", - говорят создатели RussianWarCriminals.
Напомним, ранее сообщалось , что брат Илона Маска ведет переговоры с Украиной
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