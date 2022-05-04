Брат Илона Маска ведет переговоры с Украиной

Кимбал Маск – член Совета директоров Tesla и SpaceX, предприниматель, ресторатор и шеф-повар.

Глава Минцифры Михаил Федоров и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провели видеовстречу с Кимбалом Маском. Они обсуждали проекты и направления сотрудничества.

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"Украина уверена в своей победе и Офис Президента уже готовит проект послевоенного восстановления Украины. В частности, есть инициатива Президента по привлечению стран-партнеров к восстановлению населенных пунктов, пострадавших в результате войны. Мы ценим, как вся семья Маск поддерживает Украину буквально с первых дней войны. Спасибо компании SpaceX за предоставление Украине терминалов для подключения спутникового интернета Starlink. Ведь Starlink помогает быть на связи гражданскому населению после деоккупации городков", - прокомментировал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Хотя конкретные договоренности не были озвучены, Кимбал Маск поблагодарил Украину за смелую борьбу против тирании. И подчеркнул, что для него большая честь помогать нашей стране. В сети появилось 12-минутное видео переговоров.

Напомним, ранее Илон Маск предоставил Украине свою технологию Starlink. Кроме того, передал Tesla Powerwall.

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