CБУ запустила два чат-бота для выявления предателей и мародеров

Украинцы могут присоединиться к борьбе со злоумышленниками в Telegram.

Служба безопасности Украины запустила два своих новых чат-бота. Они помогут гражданам сдавать мародеров и предателей страны в руки спецслужбы.

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Чат-бот @Traitor_Search_bot принимает

Информацию о колаборантах и предателях, которые сотрудничали с российскими войсками.

Информацию об интернет-агентах, которые отправляли врагам секретную информацию об Украины. Или же распространяли в соцсетях контент в поддержку оккупантов.

Чат-бот @stop_marauder_ua_bot принимает

Информацию о мародерах, которые воруют имущество в военное время.

Сведения впоследствии проверят и разместят на сайте stopmarauder.com.ua.

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Стоит отметить, что первый чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot продолжает приносить свои плоды. С первых дней полномасштабной войны Служба безопасности Украины получила тысячи сообщений о позициях и технике оккупантов. Эти данные позволяют нашим военным эффективно уничтожать вражеские войска.

"Продолжаем общим фронтом защищать Украину! Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности. Вместе победим", - пишет пресс-служба СБУ.

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал, как не помочь врагу своими постами в социальных сетях.

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