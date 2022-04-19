"Все очень плохо": как не помочь врагу своими постами в соцсетях

Правильные поступки в информационном пространстве – еще один шаг к победе.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офис добродетели НАПК информируют граждан о тотальном пессимизме во время войны.

Речь идет о постах в социальных сетях, которые содержат тезисы:

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"Все очень плохо".

"Мы проигрываем, но от нас это скрывают".

Такие месседжи играют на пользу врагу. Ведь помимо боевых действий, противник ведет активную информационную войну. Ее цель – демотивация населения.

Такие месседжи играют на пользу врагу. Ведь помимо боевых действий, противник ведет активную информационную войну. Ее цель – демотивация населения. "ВСУ сильны. Граждане сильны. Президент и государство сильны. Мы стоим. Мы не отдадим свою территорию и независимость", - пишут в ЦПД при СНБО.

Дополнительно важно напомнить, во время войны запрещено публиковать:

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Точные цели и объекты поражения. Также нельзя стримить в прямом эфире обстрелы и бомбардировки.

Наличие или отсутствие какой-либо техники у наших военных с привязкой к местности.

Информацию, которая может корректировать огонь оккупантов. Пример таковой – название безопасных для заезда улиц.

Данные о воинских частях, территориальной обороне, блокпостах, укреплениях.

Сведения о перемещении и дислокации защитников.

Материалы об оружии и технике, которые Украина уже получила или может получить.

Напомним, ранее мы писали, что журналисты идентифицировали жену оккупанта из перехвата СБУ, которая разрешила ему "насиловать украинских женщин".