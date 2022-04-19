"Все очень плохо": как не помочь врагу своими постами в соцсетях
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офис добродетели НАПК информируют граждан о тотальном пессимизме во время войны.
Речь идет о постах в социальных сетях, которые содержат тезисы:
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- "Все очень плохо".
- "Мы проигрываем, но от нас это скрывают".
Такие месседжи играют на пользу врагу. Ведь помимо боевых действий, противник ведет активную информационную войну. Ее цель – демотивация населения.
Такие месседжи играют на пользу врагу. Ведь помимо боевых действий, противник ведет активную информационную войну. Ее цель – демотивация населения.
"ВСУ сильны. Граждане сильны. Президент и государство сильны. Мы стоим. Мы не отдадим свою территорию и независимость", - пишут в ЦПД при СНБО.
Дополнительно важно напомнить, во время войны запрещено публиковать:
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- Точные цели и объекты поражения. Также нельзя стримить в прямом эфире обстрелы и бомбардировки.
- Наличие или отсутствие какой-либо техники у наших военных с привязкой к местности.
- Информацию, которая может корректировать огонь оккупантов. Пример таковой – название безопасных для заезда улиц.
- Данные о воинских частях, территориальной обороне, блокпостах, укреплениях.
- Сведения о перемещении и дислокации защитников.
- Материалы об оружии и технике, которые Украина уже получила или может получить.
Напомним, ранее мы писали, что журналисты идентифицировали жену оккупанта из перехвата СБУ, которая разрешила ему "насиловать украинских женщин".