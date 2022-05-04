Названо самое коварное российское оружие

"Русский мир" оставляет на территории Украины много опасных боеприпасов.

Украина ежедневно продолжает страдать от бомбежек со стороны оккупантов. Довольно малая часть "прилетов" не сопровождается детонацией. Кроме того, войска РФ оставляют после себя "подарки" в виде различных мин в домах, на дорогах, в полях и прочих местах. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям составили список самых коварных вражеских боеприпасов. Об их опасности должны знать люди, пишет Госспецсвязи.

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В так называемый рейтинг пиротехников ГСЧС попали:

Кассетные элементы. Они входят в состав систем залпового огня.

Кассетные боеприпасы ПФМ (лепесток). Незаметны, имеют маленький размер. Особое внимание они привлекают у детей из-за своей необычной формы.

Фугасные противопехотные мины ПМН, ПМН2 нажимного действия. Также небольшого размера.

Противопехотные мины ОЗМ 72, ПОМ 2. Их используют для установки на растяжках. Когда человек цепляется за проволоку, они выпрыгивают и взрываются.

Современная противопехотная мина ПОМ 3. Оснащена сейсмическим датчиком, который позволяет засечь шаги человека. Она выпрыгивает на высоту в 1 метр и взрывается.

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Специалисты ГСЧС неоднократно предупреждали граждан об опасности боеприпасов. Ведь детонация может произойти в любой момент. Если вам попалась подобная взрывная находка – незамедлительно звоните 101.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал , что украинцы будут получать смс-рассылку о минной опасности. Также мы рассказывали об интерактивной карте заминированных участков нашей страны. С ее помощью пользователи могут подавать заявки на разминирование.

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