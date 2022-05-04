Названо самое коварное российское оружие
Украина ежедневно продолжает страдать от бомбежек со стороны оккупантов. Довольно малая часть "прилетов" не сопровождается детонацией. Кроме того, войска РФ оставляют после себя "подарки" в виде различных мин в домах, на дорогах, в полях и прочих местах. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям составили список самых коварных вражеских боеприпасов. Об их опасности должны знать люди, пишет Госспецсвязи.
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В так называемый рейтинг пиротехников ГСЧС попали:
- Кассетные элементы. Они входят в состав систем залпового огня.
- Кассетные боеприпасы ПФМ (лепесток). Незаметны, имеют маленький размер. Особое внимание они привлекают у детей из-за своей необычной формы.
- Фугасные противопехотные мины ПМН, ПМН2 нажимного действия. Также небольшого размера.
- Противопехотные мины ОЗМ 72, ПОМ 2. Их используют для установки на растяжках. Когда человек цепляется за проволоку, они выпрыгивают и взрываются.
- Современная противопехотная мина ПОМ 3. Оснащена сейсмическим датчиком, который позволяет засечь шаги человека. Она выпрыгивает на высоту в 1 метр и взрывается.
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Специалисты ГСЧС неоднократно предупреждали граждан об опасности боеприпасов. Ведь детонация может произойти в любой момент. Если вам попалась подобная взрывная находка – незамедлительно звоните 101.
Напомним, ранее bigmir.net сообщал , что украинцы будут получать смс-рассылку о минной опасности. Также мы рассказывали об интерактивной карте заминированных участков нашей страны. С ее помощью пользователи могут подавать заявки на разминирование.
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