Высокие технологии: Украина расширила помощь бизнесу

Правительство дает гражданам больше возможностей для прогресса высоких технологий.

Кабинет министров расширил квалификационные виды деятельности в проекте Дія.City. Теперь еще больше компаний могут стать резидентами инициативы.

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Новые изменения предполагают, что к уникальному правовому и налоговому пространству могут присоединиться предприятия, которые умеют:

разрабатывать и технически поддерживать продукты карточных платежных систем;

создавать электронные компоненты, платы, компьютеры и оборудование;

работать с облачными data-центрами.

"Этим решением мы даем хороший дополнительный стимул для развития сферы высоких технологий в Украине", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что к преимуществам Дія.City относят:

Низкие налоговые ставки.

Альтернативную модель найма.

Возможность сотрудничать с ФОП и составлять договора согласно КЗоТ

Инструменты венчурного инвестирования.

Гарантии защиты интеллектуальных прав.

Многолетние условия.

Напомним, ранее bigmir.net cообщал о том, что Кабмин выделил более 30 миллиардов гривен на оборону.