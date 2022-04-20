Высокие технологии: Украина расширила помощь бизнесу
Правительство дает гражданам больше возможностей для прогресса высоких технологий.
Кабинет министров расширил квалификационные виды деятельности в проекте Дія.City. Теперь еще больше компаний могут стать резидентами инициативы.
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Новые изменения предполагают, что к уникальному правовому и налоговому пространству могут присоединиться предприятия, которые умеют:
- разрабатывать и технически поддерживать продукты карточных платежных систем;
- создавать электронные компоненты, платы, компьютеры и оборудование;
- работать с облачными data-центрами.
"Этим решением мы даем хороший дополнительный стимул для развития сферы высоких технологий в Украине", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Стоит отметить, что к преимуществам Дія.City относят:
- Низкие налоговые ставки.
- Альтернативную модель найма.
- Возможность сотрудничать с ФОП и составлять договора согласно КЗоТ
- Инструменты венчурного инвестирования.
- Гарантии защиты интеллектуальных прав.
- Многолетние условия.
Напомним, ранее bigmir.net cообщал о том, что Кабмин выделил более 30 миллиардов гривен на оборону.
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