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Высокие технологии: Украина расширила помощь бизнесу

Правительство дает гражданам больше возможностей для прогресса высоких технологий.
Высокие технологии: Украина расширила помощь бизнесу
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Кабинет министров расширил квалификационные виды деятельности в проекте Дія.City. Теперь еще больше компаний могут стать резидентами инициативы.

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Новые изменения предполагают, что к уникальному правовому и налоговому пространству могут присоединиться предприятия, которые умеют:

  • разрабатывать и технически поддерживать продукты карточных платежных систем;
  • создавать электронные компоненты, платы, компьютеры и оборудование;
  • работать с облачными data-центрами.

"Этим решением мы даем хороший дополнительный стимул для развития сферы высоких технологий в Украине", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что к преимуществам Дія.City относят: 

  • Низкие налоговые ставки. 
  • Альтернативную модель найма. 
  • Возможность сотрудничать с ФОП и составлять договора согласно КЗоТ 
  • Инструменты венчурного инвестирования. 
  • Гарантии защиты интеллектуальных прав. 
  • Многолетние условия. 

Напомним, ранее bigmir.net cообщал о том, что Кабмин выделил более 30 миллиардов гривен на оборону. 

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