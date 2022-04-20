Starlink Илона Маска станет доступным каждому украинцу

Правительство сделало быстрые шаги к полноценной легализации использования технологии Starlink в Украине.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, разрешила использовать Starlink всем украинцам. Однако решение касается периода военного положения. Об этом в среду, 20 апреля, проинформировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Соответствующие документальные изменения будут внесены в План использования радиочастотного ресурса нашей страны.

«Для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением», - написал Федоров.

Ранее было известно, что массовое использование гражданскими лицами спутникового интернета могло повлиять на функционирование оборудования украинских защитников. Станции Starlink сейчас помогают быть на связи и поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, больниц и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.

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