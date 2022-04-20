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Опасность для детей возросла: в МОН обратились к родителям

Нормы поведения в цифровом пространстве должны помочь предупредить встречу с преступниками.
Опасность для детей возросла: в МОН обратились к родителям
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Министерство образования совместно с командой stop-sexтинг подготовило рекомендации по безопасности для детей. Родителям стоит их объяснить, ведь для мальчишек и девочек онлайн и офлайн миры довольно похожи. Тем более как в Украине уже зафиксированы случаи с подозрением подростков в сотрудничестве с оккупационными войсками.   

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  • Помогите детям с надежным паролем при создании новой учетной записи. Таковой считается комбинация маленьких и больших букв, других символов, цифр. Разным аккаунтам – разный пароль.
  • Акцентируйте внимание на запрете распространения личных данных. Речь о полном имени, адресах, геолокациях, номерах телефонов.
  • Установите на гаджеты антивирусные программы. Они блокируют рекламу и всплывающие окна, которые отвлекают внимание и могут содержать вредоносное ПО.
  • Загружайте новые программы для видеосвязи только с официальных ресурсов разработчиков.
  • Проинформируйте о нежелательности переходов по странным ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах и на почте.
  • Объясните риски общения с теми, кого дети не знают в реальной жизни. Особенно, если человек настойчиво добавляется в друзья в социальных сетях.
  • Просите обращаться к вам или к учителям, если кто-либо ведет себя агрессивно и неподобающе.
  • Расскажите о правиле бигборда. Визуализируйте информацию, которая может располагаться на рекламной конструкции у школы или вашего дома. Если такие мысли вызывают негатив – фото или прочее лучше не публиковать. 

Напомним, ранее bigmir.net писал, как в WhatsApp зашифровать резервную копию чата. 

 

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