Опасность для детей возросла: в МОН обратились к родителям
Нормы поведения в цифровом пространстве должны помочь предупредить встречу с преступниками.
Министерство образования совместно с командой stop-sexтинг подготовило рекомендации по безопасности для детей. Родителям стоит их объяснить, ведь для мальчишек и девочек онлайн и офлайн миры довольно похожи. Тем более как в Украине уже зафиксированы случаи с подозрением подростков в сотрудничестве с оккупационными войсками.
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- Помогите детям с надежным паролем при создании новой учетной записи. Таковой считается комбинация маленьких и больших букв, других символов, цифр. Разным аккаунтам – разный пароль.
- Акцентируйте внимание на запрете распространения личных данных. Речь о полном имени, адресах, геолокациях, номерах телефонов.
- Установите на гаджеты антивирусные программы. Они блокируют рекламу и всплывающие окна, которые отвлекают внимание и могут содержать вредоносное ПО.
- Загружайте новые программы для видеосвязи только с официальных ресурсов разработчиков.
- Проинформируйте о нежелательности переходов по странным ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах и на почте.
- Объясните риски общения с теми, кого дети не знают в реальной жизни. Особенно, если человек настойчиво добавляется в друзья в социальных сетях.
- Просите обращаться к вам или к учителям, если кто-либо ведет себя агрессивно и неподобающе.
- Расскажите о правиле бигборда. Визуализируйте информацию, которая может располагаться на рекламной конструкции у школы или вашего дома. Если такие мысли вызывают негатив – фото или прочее лучше не публиковать.
Напомним, ранее bigmir.net писал, как в WhatsApp зашифровать резервную копию чата.
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