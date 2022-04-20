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Как легко и быстро сохранить YouTube-видео на смартфон

Существует несколько простых способов.
Как легко и быстро сохранить YouTube-видео на смартфон
Скачивайте и храните любые видео в своих смартфонах / EPA/UPG

Каждый из нас довольно часто любит просматривать видео на YouTube. Однако бывает так, когда хочется оставить какой-либо ролик себе на память. Или же скачать общедоступный видеокурс. bigmir.net расскажет вам о сохранении видео на телефон. Ведь этот гаджет чаще всего под рукой. Рекомендации подойдут пользователям Android и iPhone.

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YouTube Go

Эта программа позволяет загружать видео на Android. После ее открытия коснитесь ролика и выберите желаемое качество. Данное приложение скачивается из Google Play Store на телефоны под управлением Android Go (версия дистрибутива для бюджетных и сверхбюджетных смартфонов).

YouTube Premium

Это еще один способ официально загружать видео. Платная подписка также дает дополнительные возможности. Среди них – прослушивание музыки и остального контента в фоновом режиме без рекламы. Открывайте на смартфоне раздел Подписаться на YouTube Premium, а после Бесплатная пробная версия. По истечению срока и желании пользоваться всеми плюшками дальше будет взыматься сумма в 8,49 евро ежемесячно.

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Сторонние возможности

Snappea (Snaptube). Приложение отсутствует в официальном магазине Google Play, но легко устанавливается с помощью APK. После загрузки на мобильный, выберите значок YouTube. Найдите необходимое видео, его качество и нажмите скачать. После установки Snappea на мобильном устройстве коснитесь значка YouTube, чтобы просмотреть мобильную версию потоковой передачи Google. Найдите видео, которое вы хотите скачать, как обычно. Когда вы найдете его, просто нажмите кнопку "скачать", выберите качество видео и подождите несколько секунд до завершения загрузки на вашем смартфоне.

Напомним, ранее стало известно, как зашифровать резервную копию чата WhatsApp.

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