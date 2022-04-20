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Украина получит беспилотники от производителей дронов-камикадзе

БПЛА обещают предоставить бесплатно.
Украина получит беспилотники от производителей дронов-камикадзе
Иллюстративное изображение / facebook.com/aerovironmentinc

Американская компания "AeroVironment" предоставит нашим военным 100 беспилотных летательных аппаратов "Quantix Recon". Помощь не зависит от других разработок "AeroVironment", которые предоставляет Украине правительство США. Об этом сообщает avinc.com 

Обещанная техника позволит:

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  • Проводить незамеченные полеты.
  • Избегать влияния радиочастотных глушителей.
  • Располагать точной и быстрой разведкой недоступных областей с динамично меняющимся полем боя.

"Quantix Recon" имеет уникальную гибридную конструкцию с вертикальным взлетом и посадкой.


"Благодаря полностью автоматизированному режиму полета БПЛА может исследовать до 1,6 квадратных километров (0,6 квадратных миль) или 20 линейных километров (12,4 миль) за 45-минутный полет на одной батарее", - сказано на сайте компании.

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Разведданные указанных беспилотников будут полезны для планирования и проверки местности. И защиты сухопутных сил от опасности.

Напомним, ранее в Минобороны назвали главную задачу ВСУ на Донбассе.  

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