У NASA появился план по освобождению застрявшего сверла марсохода

Марсоход NASA Perseverance сбросит свой последний марсианский образец, чтобы прочистить буровую установку от камней.

| Автор: Максим Григорьев

Руководители миссии Perseverance сделали неожиданное объявление о том, что им пришлось выгрузить последний образец. Команда даже поделилась в посте, что они никогда не думали, что им придется это делать, поскольку одна из главных целей Perseverance — собрать образцы Марса для будущего анализа.

"Я никогда не думала, что мы будем выполнять [этот маневр] — когда-либо", — написала Дженнифер Троспер, руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения NASA. "Проще говоря, мы возвращаем оставшееся содержимое пробирки для образцов 261, нашего последнего образца керна, обратно на родную планету".

Команда ровера публично сообщила о застрявших обломках во время шестого изъятия керна 7 января через аккаунт миссии в Твиттере. Инженеры продолжали работать над устранением проблемы, не причинив никакого ущерба кораблю. Это исправление, скорее всего, потребует, чтобы Perseverance сидел на месте еще неделю или около того.

Троспер рассказала о шагах, предпринятых JPL для поиска решения. Perseverance сфотографировала грунт внизу 12 января, чтобы "у нас было хорошее представление о том, какие камни и галька уже существуют там внизу", — сказала она. Были также некоторые "земные эксперименты", хотя Троспер не уточнила, что именно это влечет за собой.

Предварительные испытания марсохода на Земле показали, что опорожнить сборную трубу бура довольно легко, сообщила она, хотя это еще не проверялось на ветреном и пыльном Марсе, где гравитация в четыре раза меньше, чем на нашей планете.

"Вчера мы отправили команды, и позже сегодня роботизированная рука марсохода просто направит открытый конец трубки для образцов на поверхность Марса и позволит гравитации сделать все остальное", — сказал Троспер, имея в виду, что процедура, вероятно, была завершена в выходные. Ожидается, что результаты будут представлены вечером 19 января.

Команды попросят марсоход провести тесты вращения его буров, чтобы оценить движение гальки, и дополнительная информация будет получена из новых снимков, сделанных под Perseverance, чтобы увидеть, не выскочит ли еще больше "камешков", сказала она.

Команда не уверена, сколько керна все еще находится в трубе, но если эвакуация пройдет успешно, они могут попытаться повторить процедуру кернования. Perseverance хранит образцы, подобные этому, для запланированной миссии по возврату образцов.

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