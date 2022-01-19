Авиакомпании начали отменять рейсы из-за запуска 5G-сетей

Emirates, Air India и другие авиакомпании прекратили полеты в некоторые города США, уделив особое внимание самолетам Boeing 777.

| Автор: Максим Григорьев

Четыре авиакомпании - Emirates, Air India , ANA и Japan Airlines объявили об отмене некоторых рейсов в США из-за развертывания на этой неделе сети C-диапазона 5G из-за опасений, что это может повлиять на работу некоторых приборов, особенно на самолетах Boeing 777. Это связано с тем, что операторы сотовой связи, федеральные агентства, авиакомпании и производители самолетов изо всех сил пытаются прийти к соглашению о политике в отношении того, как следует обрабатывать развертывание.

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Объявление Emirates является одним из самых ясных об отмене. Авиакомпания, которую агентство Reuters назвало крупнейшим в мире эксплуатантом самолетов Boeing 777, сообщает, что она "приостанавливает полеты в следующие пункты назначения в США с 19 января 2022 года до дальнейшего уведомления", включая Бостон, Чикаго, Даллас-Форт-Уэрт, Хьюстон, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл.

Авиакомпания продолжит летать в Нью-Йорк, Лос-Анджелес (LAX) и Вашингтон, округ Колумбия (IAD). Emirates заявляет, что они "тесно сотрудничают с производителями самолетов и соответствующими властями, чтобы решить операционные проблемы" и надеются снова начать летать в США, как только это станет возможным.

В течение дня пострадало больше авиакомпаний. Агентство Reuters сообщает, что тайваньская China Airlines перенесет некоторые рейсы, в то время как южнокорейская Korean Air Lines отказалась от самолетов Boeing 777 и 747-8 на шести рейсах в США, а гонконгская Cathay Pacific заявляет, что готова использовать другие самолеты в случае необходимости. Lufthansa отменила как минимум один рейс в США и перешла с Boeing 747-8 на самолеты 747-400 на некоторых маршрутах в США. Air India, Singapore Airlines и Austrian Airlines также заменяли самолеты на рейсы в США.

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Ранее в тот же день операторы авиакомпаний в США предупредили, что развертывание 5G может привести к "катастрофическим нарушениям" их расписания полетов. По данным FAA, обеспокоенность вызывает то, что сигналы 5G C-диапазона могут мешать работе радиолокационных высотомеров, используемых в некоторых самолетах, что создает проблему безопасности.

ANA ссылается на конкретное руководство Boeing, в котором говорится, что "Boeing объявила об ограничениях на полеты для всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Boeing 777". Japan Airlines также цитирует уведомление от Boeing, в котором говорится, что "сигналы 5G для мобильных телефонов США, которые начнут работать в США 19 января 2022 года, могут создавать помехи для радиовысотомера, установленного на Boeing 777".

Ранее сегодня и AT&T, и Verizon объявили, что они добровольно отложат модернизацию антенн 5G возле некоторых аэропортов. Председатель Федеральной комиссии по связи выступила с заявлением, в котором говорится, что "важно, чтобы FAA завершило" процесс оценки характеристик высотомера и того влияния, которое связь 5G C-диапазона может оказать на него "с осторожностью и скоростью".

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил первый в мире спутник 6G.