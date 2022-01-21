Частная компания собирает деньги на космический самолет

Космический самолет будет многоразовым, а подготовка к повторному запуску займет до 48 часов.

| Автор: Максим Григорьев

Компания Radian Aerospace из Вашингтона объявила о привлечении начального финансирования в размере 27,5 млн долларов. Деньги пойдут на разработку Radian One, орбитального космического самолета с экипажем, который, как надеется Radian, изменит космические полеты, а также путешествия на Земле.

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"Мы считаем, что широкий доступ к космосу означает безграничные возможности для человечества", — заявил генеральный директор и соучредитель Radian Ричард Хамфри.

"Со временем мы намерены сделать космические путешествия такими же простыми и удобными, как полеты на авиалайнерах", — сказал Хамфри. "Мы не сосредоточены на туризме; мы посвятили себя миссиям, которые улучшают жизнь на нашей собственной планете, таким как исследования, производство в космосе и наземное наблюдение, а также критически важным новым миссиям, таким как быстрая глобальная доставка прямо здесь, на Земле".

Radian One — амбициозный проект. Он предназначен для горизонтального запуска и посадки на взлетно-посадочной полосе, в отличие от старых орбитальных кораблей NASA, которые приземлялись горизонтально, но взлетали вертикально с помощью твердотопливных ракетных ускорителей. (Radian One также получит некоторую помощь при взлете с помощью салазок, которые будут разгонять самолет на взлетно-посадочной полосе.)

Согласно недавно обнародованной странице технических характеристик, новый космический самолет будет полностью многоразовым и сможет проводить на орбите до пяти дней. Быстрое время обработки также является частью плана: Radian стремится в конечном итоге вернуть транспортные средства уже через 48 часов после приземления.

Художественная иллюстрация полета Radian One на закате / Radian Aerospace

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Radian One предназначен для доставки людей и полезной нагрузки на орбиту и обратно. Но и здесь, на Земле, космический самолет мог бы проделать большую работу; По словам представителей Radian Aerospace, самолет сможет доставить до 2270 кг в любую точку планеты менее чем за час.

Радиан не раскрыл многие другие подробности о космическом самолете — например, его размер, сколько пассажиров он сможет перевозить и когда он, как ожидается, начнет полет. Представители Radian заявили в пресс-релизе в среду, что они подписали соглашения об услугах по запуску с различными частными компаниями и государственными учреждениями, но не назвали ни одного из этих заказчиков.

Новый раунд посевного финансирования возглавил венчурный фонд Fine Structure Ventures. По словам представителей Radian, в акции приняли участие ряд других инвесторов, в том числе Exor, The Venture Collective, Helios Capital, SpaceFund, Gaingels, The Private Shares Fund, Explorer 1 Fund и Type One Ventures.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск полетит в космос на корабле Virgin Galactic.