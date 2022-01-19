Новые iPhone SE 3 и iPad Air рассекретили до презентации

Телефон и планшет могут показать на весенней презентации Apple.

| Автор: Максим Григорьев

В Сети уже курсируют слухи о новом iPhone SE 3 и новом iPad Air, и теперь, похоже, оба устройства были обнаружены в базе данных ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия).

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Существует список некоторых новых моделей iPhone, A2595, A2783 и A2784, который, скорее всего, является новым iPhone SE 3, а также новые модели iPad, A2588, A2589, A2591, A2696, A2757, A2759, A2761, A2766 и A2777.

Говорят, что модели iPad представляют собой новый iPad Air 2022 года, о котором ходят слухи, и оба ожидаются в первой половине 2022 года.

По словам информаторов, новый iPhone SE 2022 года будет иметь тот же дизайн, что и нынешнее устройство, он будет оснащен новым процессором Apple A15 Bionic, который используется в iPhone 13. Также ожидается, что устройство получит больше оперативной памяти, чем текущий телефон, и также получить некоторые обновленные камеры.

Новый iPad Air будет оснащен процессором Apple A15 Bionic и большим объемом оперативной памяти, чем текущее устройство. Он также, по-видимому, будет оснащен 12-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой Center Stage.

Пока у нас нет никаких подробностей о том, когда будет выпущен новый iPad Air, он может появиться в то же время, что и новый iPhone SE, который, как ожидается, поступит в продажу в марте или апреле.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple может переманить более миллиарда пользователей Android новым iPhone SE.