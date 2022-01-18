Samsung анонсировала для телефонов первый чип с трассировкой лучей

Чип для флагманских смартфонов создан совместно с AMD.

| Автор: Максим Григорьев

Samsung анонсировала Exynos 2200, свой новый мобильный процессор для смартфонов. Это первая мобильная система на кристалле, включающая в себя графический процессор с графической архитектурой AMD RDNA 2, обеспечивающий такие функции, как трассировка лучей с аппаратным ускорением.

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Сотрудничество с AMD началось давно. Обе компании впервые объявили о лицензионном соглашении в 2019 году, затем в прошлом году AMD подтвердила, что "следующая флагманская мобильная SoC" Samsung будет использовать RDNA 2.

Exynos 2200 производится по 4-нанометровому техпроцессу Samsung EUV. Samsung называет этот графический процессор "Xclipse", а старший вице-президент AMD по технологиям графических процессоров Radeon Дэвид Ван говорит в своем заявлении, что это "первый результат нескольких запланированных поколений графики AMD RDNA в SoC Exynos".

Что касается процессора, Exynoss 2200 использует ядра Armv9: одно мощное "флагманское ядро" Cortex-X2, три ядра Cortex-A710 для сбалансированной производительности и четыре более эффективных ядра Cortex-A510. Существует также модернизированный NPU, который, по словам Samsung, предлагает вдвое большую производительность по сравнению с его предшественником, а архитектура ISP предназначена для поддержки датчиков камер с разрешением до 200 мегапикселей, один из которых Samsung анонсировал в прошлом году.

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Чипы Samsung Exynos самого высокого уровня обычно используются во флагманских телефонах серии Galaxy S, хотя модели, продаваемые в США и на некоторых других рынках, используют SoC Qualcomm Snapdragon. Другие производители телефонов, такие как Vivo, иногда используют чипы Exynos в своих устройствах, но нам, вероятно, придется подождать, пока предполагаемый Galaxy S22 не окажется в наших руках, чтобы узнать, приведет ли технология AMD к значительному скачку в производительности мобильных графических процессоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск отказался от процессоров Intel в автомобилях Tesla.