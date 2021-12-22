Рассекречены особенности смартфона Xiaomi 12

Смартфон выйдет уже 28 декабря.

| Автор: Максим Григорьев

Xiaomi сегодня представила несколько спецификаций серии Xiaomi 12, а также впервые продемонстрировала переднюю часть двух устройств, а именно Xiaomi 12 и его про-вариант. Тем не менее, несмотря на то, что линейка получила компактную флагманскую модель, телефон оснащен дисплеем с разрешением "всего" 1080p, что является понижением по сравнению с панелью 2K Xiaomi Mi 11 в этом году.

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Лао Вэй, менеджер по продукции серии Xiaomi 12, говорит, что это было сделано для увеличения времени автономной работы. Было заявлено, что компактный корпус в сочетании с флагманским процессором "представляет собой серьезную проблему", вероятно, из-за того, что устройства меньшего размера, как правило, также имеют меньшие батареи.

Наиболее эффективные способы компенсировать уменьшение размеров - это, как правило, снижение частоты обновления, занижение частоты процессора или уменьшение разрешения экрана, и Xiaomi очень разумно пошла на последнее.

Тем не менее, хотя дисплей Xiaomi 12 действительно имеет пониженное разрешение, он компенсирует это в других отделах - он имеет 10-битную глубину цвета, высокий коэффициент контрастности 16000: 1 и имеет защитное стекло GGV. Рейтинг DisplayMate A + также был получен в сочетании с устройством, установившим 15 новых рекордов в области отображения.

Стандартный Xiaomi 12 выйдет в паре с более крупным про-вариантом, и оба будут запущены 28 декабря. Хотя передняя часть устройств была официально представлена, дизайн задней части все еще немного неясен, хотя в недавнем прошлом уже были неофициальные рендеры и даже утечки чехов, которые давали представление о корпусе смартфона.