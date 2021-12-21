LG представила свой первый игровой ноутбук

Ноутбук игровой серии UltraGear покажут на выставке CES 2022 в январе.

| Автор: Максим Григорьев

Компания LG бросает вызов гигантам потребительских технологий, таким как Dell, Lenovo и Asus, впервые на арене игровых ноутбуков, стремясь выделиться из этой толпы с помощью сочетания премиального оборудования, элегантного дизайна и ориентации на производительность.

Читайте также: ASUS выпустила игровые ноутбуки с самым быстрым в мире дисплеем

До сих пор в игровом портфолио UltraGear компании были мониторы и динамики. Модель 17G90Q меняет это положение, добавляя мощный игровой ноутбук с 17,3-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 1 мс, при этом поддерживая 99 процентов цветового пространства sRGB.

Внутри алюминиевого корпуса размещена мощная комбинация процессора Tiger Lake H 11-го поколения и графического процессора Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q, поддерживаемого до 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища SSD (плюс расширение карты microSD).

Встроенная система охлаждения, которая включает в себя паровую камеру, предохраняет систему от перегрева "даже в пределе возможностей", а программное обеспечение UltraGear Studio позволит геймерам следить за ключевыми показателями производительности системы и настраивать такие параметры, как тактовая частота, графический процессор, скорость обмена памятью и многое другое в реальном времени. А батареи на 93 Втч должно хватить на несколько часов игрового процесса вдали от розетки.

На задней панели есть порт Ethernet для стабильности соединения, а также Wi-Fi 6E для игры без кабеля / LG

Для надежной беспроводной игры включен Wi-Fi 6E, хотя сзади есть порт Ethernet на случай, если игроки предпочтут подключиться. Ноутбук UltraGear, являясь игровым автоматом, оснащен клавиатурой с подсветкой RGB, где каждой клавише можно назначить свой цвет, и, похоже, есть подсветка под ноутбуком и логотип на крышке с подсветкой.

Читайте также: Lenovo показала самый тонкий игровой ноутбук

LG также была довольно щедрой с физическими портами - есть один USB 4 Gen 3 Type-C, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 2 и HDMI. Есть установка с четырьмя динамиками с DTS X Ultra, чтобы помочь игрокам определить, в каком направлении доносятся звуки, чтобы они могли уклоняться от вражеского огня, отслеживать товарищей по команде и т. Д., Или игроки могут подключить пару наушников к 4-полюсному аудиовыходу. . И, наконец, видеочаты с другими игроками можно проводить с помощью веб-камеры 1080p с двумя микрофонами.

17,3-дюймовый дисплей 1080p имеет время отклика 1 мс и частоту обновления 300 Гц / LG

Пока нет информации о ценах на игровой ноутбук 17G90Q UltraGear с диагональю 15,75 x 10,69 x 0,82 ~ 0,84 дюйма (400 x 271,6 x 20,9 ~ 21,4 мм) и 2,64 кг (5,82 фунта), но первоначально он будет запущен в США и США. Корея в начале следующего года. Ожидается, что более подробная информация будет раскрыта на выставке CES 2022 в январе.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo выпустила первый игровой планшет.