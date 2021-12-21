SpaceX совершила сотую посадку ракеты после запуска

Запуск Dragon доставит на станцию ​​припасы и рождественские подарки НАСА на этой неделе.

| Автор: Максим Григорьев

SpaceX запустила свою 31-ю ракету в этом году, отправив использованную грузовую капсулу Dragon к Международной космической станции, прежде чем совершить сотую посадку многоразовой ступени.

Читайте также: Капсула SpaceX Dragon с астронавтами Crew-2 успешно вернулась на Землю

Новая двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA, в 12:07 GMT), начав 24-ю миссию компании по доставке грузов в орбитальную лабораторию НАСА. Dragon упакован более чем 2949 кг припасов, научных экспериментов и оборудования для экипажа 66-й экспедиции на станции.

Примерно через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, совершив плавную посадку на один из дронов SpaceX в Атлантическом океане. Массивный корабль под названием Just Read the Instructions является одним из трех дронов SpaceX, которые предназначены для использования в качестве плавающих посадочных платформ и возврата их в порт для последующего повторного использования.

"Вот оно! Итак, это первая посадка для этого конкретного ускорителя, но 100-я успешная посадка для ракеты орбитального класса", - сказал Энди Трейн, руководитель производства SpaceX, в прямой трансляции в Интернете.

Планируется, что Dragon прибудет на станцию ​​чуть менее чем через 24 часа после старта и стыкуется с орбитальным постом в среду в 11:30 по Киеву - чуть более 24 часов после запуска. Астронавты NASA Раджа Чари и Том Маршберн будут наблюдать за Dragon, когда он стыкуется с космической станцией.

Метеорологи 45-й метеорологической эскадрильи космических сил предсказали ненастную погоду для первой попытки запуска миссии, запланированной на 21 декабря, при этом основными проблемами были кучевые облака и густые облака, а также правило электрического поля. К счастью, мать-природа поспособствовала этому, и ракета смогла оторваться от земли вовремя.

Плотный слой облаков нависал над космическим побережьем, закрывая обзор ракеты, когда она поднималась в космос; тем не менее, эти облака создавали хорошую акустику, поскольку рев двигателей гремел над головой.

Ракета-носитель первой ступени, представленная в сегодняшнем полете, известная как B1069, впервые взлетела, дебютировав на старте, в то время как ее аналог Dragon уже летал один раз ранее в рамках миссии CRS-22 в начале этого года.

После своевременного старта первая ступень ракеты вернулась на Землю, что ознаменовало собой сотую операцию по извлечению SpaceX первой ступени Falcon с тех пор, как SpaceX восстановила свой первый ускоритель в 2015 году.

Читайте также: SpaceX побила годовой рекорд по запуску спутников Starlink

Капсула CRS-24 SpaceX - шестой космический корабль Dragon, запущенный в этом году, пять из которых отправились на космическую станцию ​​и обратно. (Другой доставил команду Inspiration4 в космос для трехдневной миссии по орбите Земли.)

Она заполнен сокровищницей научного снаряжения, а также припасами и угощениями для экипажа, в том числе такими праздничными угощениями, как индейка и кекс, не говоря уже о некоторых рождественских подарках для космонавтов.

"У нас будет несколько подарков для экипажа, и мы собираемся лететь с особой едой на рождественский ужин", - сказал Джоэл Монтальбано, менеджер программы МКС NASA, во время предстартового брифинга в понедельник (20 декабря). "У нас есть индейка, стручковая фасоль и всеми любимый фруктовый торт".

Также на борту находится множество медицинских грузов, которые помогут космонавтам, а также людям на Земле. Одна такая полезная нагрузка, называемая Bioprint FirstAid, продемонстрирует, как портативное устройство может напечатать пластырь, используя собственные клетки кожи космонавта.

Этот тип пластыря может помочь ускорить процесс заживления, а также смягчить любые проблемы с заживлением ран, которые могут возникнуть во время космического полета. Это также имеет значение здесь, на Земле, поскольку может обеспечить более безопасное и гибкое исцеление в любой точке Земли, даже в отдаленных районах.

Читайте также: SpaceX запустила астронавтов Crew-3 на МКС

В рамках эксперимента "хозяин-патоген" будут изучены клетки, взятые у разных членов экипажа на разных этапах полета, чтобы оценить, как микробы влияют на иммунный ответ организма. Исследователи возьмут собранные образцы и подвергают их воздействию как "нормальных" бактерий, так и бактерий, подвергшихся воздействию космического полета. Это может привести к усилению иммунной системы астронавтов во время космических полетов, а также к более эффективному уходу за пациентами здесь, на Земле, с ослабленной иммунной системой.

Платформа Multi-Variable Plant Platform (MVP-Plant-01) будет отслеживать развитие корней и побегов растений в условиях микрогравитации, чтобы понять, как растения адаптируются к изменениям в окружающей среде. Исследования могут помочь производителям создать более крепкие растения, которые смогут выдерживать резкие изменения окружающей среды, такие как длительные засухи.

В общей сложности имеется более 4490 кг груза, который поможет астронавтам проводить различные исследовательские эксперименты, а также поможет пополнить запасы станции.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые в истории астронавты съели выращенный в космосе перец чили.