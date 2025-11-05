- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Вот как выглядит внутри первый в мире смартфон с жидкостным охлаждением — Red Magic 11 Pro
Блогер JerryRigEverything протестировал новый игровой смартфон Red Magic 11 Pro, который производитель называет первым телефоном с настоящим жидкостным охлаждением.
В ходе стандартных испытаний гаджет показал себя достойно, но автор сразу решил разобрать его, чтобы изучить конструкцию и понять, как именно реализовано охлаждение внутри.
Как оказалось, каналы с голубой жидкостью и белыми пузырьками, заметные под прозрачной крышкой, не декоративный элемент и не часть дисплея. Это настоящий узкий контур жидкостной системы. Однако из-за его размера и расположения остается вопрос, насколько эффективно он охлаждает процессор.
Тем не менее инженеры Nubia проделали впечатляющую работу, сумев создать компонент, который действительно функционирует и при этом выглядит эффектно.
Напомним, ранее мы писали о том, что новенький iPhone 17 Pro удивил на разборке.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.