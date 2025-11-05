Вот как выглядит внутри первый в мире смартфон с жидкостным охлаждением — Red Magic 11 Pro

Устройство сочетает традиционный для серии миниатюрный вентилятор и замкнутую систему циркуляции жидкости — компактную и тонкую, как и сама модель.

| Автор: Соколенко Виктория

Блогер JerryRigEverything протестировал новый игровой смартфон Red Magic 11 Pro, который производитель называет первым телефоном с настоящим жидкостным охлаждением.

В ходе стандартных испытаний гаджет показал себя достойно, но автор сразу решил разобрать его, чтобы изучить конструкцию и понять, как именно реализовано охлаждение внутри.

Как оказалось, каналы с голубой жидкостью и белыми пузырьками, заметные под прозрачной крышкой, не декоративный элемент и не часть дисплея. Это настоящий узкий контур жидкостной системы. Однако из-за его размера и расположения остается вопрос, насколько эффективно он охлаждает процессор.

Тем не менее инженеры Nubia проделали впечатляющую работу, сумев создать компонент, который действительно функционирует и при этом выглядит эффектно.

