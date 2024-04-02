Можем ли мы избавиться от перхоти навсегда

Если не обращать внимания на перхоть, а лишь снимать определенные ее симптомы, то в будущем можно получить себорейный дерматит или псориаз.

| Автор: Соколенко Виктория

Каждый из нас, хоть раз, но слышал или сталкивался с перхотью. Явление неприятное. Больше о нем и можно ли избавиться от такого "счастья" навсегда, рассказала трихолог-парикмахер Светлана Сиксай, передает health.fakty.com.ua.

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Причин появления перхоти несколько. Первая – неправильный уход за волосами. А именно, пользование фенами, спреями и другими спиртосодержащими средствами. К тому же, свою роль могут играть гормональные сбои, нарушение обмена веществ, заболевание органов ЖКТ. Имеют место неврозы и стрессы. Еще это может быть аллергия на шампунь, краску.

"У каждого из нас в организме есть дрожжеподобный гриб Malassezia. Этот грибок питается кожным салом. Грязная кожа головы является благоприятной средой для его развития, что в конечном итоге приводит к появлению перхоти.Поэтому очень важно поддерживать здоровое состояние кожи головы. Также перхоть может возникать из-за сухой кожи головы. Перхоть — неприятное состояние, при котором может быть и зуд, и шелушение", — говорит Светлана Сиксай.

Для того, чтобы побороть перхоть, следует кушать сбалансированную еду и пить достаточно воды. Взрослым – не меньше 1,5 л. Полуфабрикаты, сахар, другие обработанные продукты способны усилить размножение дрожжей. Стоит использовать шампунь с кетоконазолом, пириотином цинка. В составе должны быть пантенол, протеины, которые могут с заживлением кожи. Домашними средствами пользоваться специалисты не советуют. Лучше обратиться к трихологу для квалифицированной помощи. Вдобавок, к озвученному, стоит еще быть физически активными.

"Но, к сожалению, вылечить перхоть навсегда невозможно. Почему? Потому что этот гриб Malassezia живет у каждого. И когда у нас идет нарушение ph кожи головы, внутренней системы организма, он начинает прогрессировать, и появляется перхоть. К тому же, не стоит думать, что оно пройдет само по себе. Если бы так было, то мы, трихологи, не имели бы работы", — резюмировала эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко замедлить появление седых волос.

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