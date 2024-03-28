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Держит телефон и чашку: украинский студент создал 3D-кисть руки
Назар Кудерский, который учится в Институте химии и химических технологий НУ Львовская политехника на специальности "биомедицинская инженерия", разработал и создал модель протеза кисти. Изделие оценили специалисты. Его характеристики не хуже наиболее продвинутых существующих аналогов.
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Назар начинал с чертежей и эскизов. Проанализировал строение кисти. Размещение костей, сгибы пальцев и сухожилия воссоздал по примеру своей руки. Среди использованных материалов – каучук и модифицированный, устойчивый к свету пластик PETG. Труднее всего было моделировать большой палец из-за его движений. Но парень знает, как его усовершенствовать. Для печати понадобился 3D-принтер.
В отдельных моментах Назар Кудерский консультировался на кафере черчения, а с точечными просчетами помог доцент кафедры высшей математики Петр Сохан. Протез можно назвать адаптивным, с ним ускорится привыкание к бионическому. Он рассчитан на простые действия – поднятие нетяжелых вещей до 2 кг, взятие чашки, набора текста на клавиатуре, звонок по телефону.
Напомним, ранее мы давали большую инструкцию для пациентов с ампутацией по получению протеза.
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