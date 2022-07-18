Может случиться кома: что такое клещевой энцефалит и как от него уберечься

Клещевой энцефалит считается одним из самых страшных последствий укусов клеща. По статистике, носителями вируса являются 6 клещей из 100.

| Автор: Соколенко Виктория

Теплое время года, к сожалению, имеет свои минусы в виде клещей. А эти маленькие создания способны переносить опасную вирусную инфекцию – клещевой энцефалит. Об этом сообщают эксперты платформы "Береги себя".

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Поначалу проблема напоминает грипп. Примерно через неделю к имеющимся симптомам могут добавиться неврологические проявления такие, как судороги и спутанность сознания.

По каким еще признакам можно распознать клещевой энцефалит:

головная боль;

скованность в области шеи;

высокая температура;

боль в мышцах и суставах;

усталость, слабость;

галлюцинации;

потеря чувствительности;

расстройства речи или слуха;

потеря сознания (в частности, кома).

В зоне риска находятся дети, пенсионеры и люди с заболеваниями иммунной системы.

Самой надежной защитой от клещевого энцефалита считают прививку. В Украине вакцину можно купить за свой счет в аптеке или в частной клинике. Для полной защиты рекомендовано сделать 3 укола.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у жительницы Ровенщины вытащили из головы гельминта размером в 9 см.

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