Может случиться кома: что такое клещевой энцефалит и как от него уберечься
Теплое время года, к сожалению, имеет свои минусы в виде клещей. А эти маленькие создания способны переносить опасную вирусную инфекцию – клещевой энцефалит. Об этом сообщают эксперты платформы "Береги себя".
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Поначалу проблема напоминает грипп. Примерно через неделю к имеющимся симптомам могут добавиться неврологические проявления такие, как судороги и спутанность сознания.
По каким еще признакам можно распознать клещевой энцефалит:
- головная боль;
- скованность в области шеи;
- высокая температура;
- боль в мышцах и суставах;
- усталость, слабость;
- галлюцинации;
- потеря чувствительности;
- расстройства речи или слуха;
- потеря сознания (в частности, кома).
В зоне риска находятся дети, пенсионеры и люди с заболеваниями иммунной системы.
Самой надежной защитой от клещевого энцефалита считают прививку. В Украине вакцину можно купить за свой счет в аптеке или в частной клинике. Для полной защиты рекомендовано сделать 3 укола.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у жительницы Ровенщины вытащили из головы гельминта размером в 9 см.
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