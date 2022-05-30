Ирак страдает от смертельной кровавой лихорадки

В стране зафиксирована конго-крымская геморагичная лихорадка (ККГЛ).

В Ираке зафиксировали всплеск лихорадки ККГЛ, которая вызывает сильное кровотечение внутреннего и внешнего характера. Против вируса нет вакцины, он убивает двух из пяти пациентов, сообщает MedicalXpress.

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Конго-крымская гемографичная лихорадка передается кровососущими клещами, способными перескакивать с животных на людей. Особенно тяжелая ситуация в сельской местности. Здесь наблюдаются медики в полной защитной экипировке. Они опрыскивают домашних животных, особенно большой рогатый скот, от опасных насекомых.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в 2022 году 19 смертей в Ираке среди 111 зараженных ККГЛ. Количество считают беспрецедентным. В Ди-Каре – 43 случая, из которых – 8 летальных. В 2021 году специалисты насчитали только 16 заболевших и 7 умерших.

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Конго-крымская гемографичная лихорадка передается людям не только из-за укуса клещей. Она способна заражать через контакт с кровью или тканями животных во время и после забоя.

Медики опасаются мусульманского праздника Курбан-Байрам в июле. На этот период прогнозируется рост случаев ККГЛ из-за традиционного забоя животных для кормежки гостей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию.

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