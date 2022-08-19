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Какой ущерб несет вредное ПО для компьютера и смартфона

Для того, чтобы избежать "встречи" с вредоносным ПО нужно выполнить 5 простых действий.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Какой ущерб несет вредное ПО для компьютера и смартфона
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Злоумышленники не дремлют и постоянно совершенствуют свои способы нанесения вреда пользователям техники. Сегодня самыми известными видами вредного ПО считаются вирусы, трояны, программы-вымогатели, "черви". Об этом рассказали в Госспецсвязи.

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Такое программное обеспечение способно привести к:

  • блокировке устройства и его непригодности для использования;
  • краже, удалению или шифрованию данных;
  • использованию устройства для атак на другие устройства;
  • получению киберзлоумышленниками информации об учетных данных, позволяющих получить доступ к системам или службам, которыми вы пользуетесь;
  • использованию для незаконного майнинга криптовалюты на вашем устройстве;
  • использованию платных услуг на основе ваших данных.

Вредители распространяют свои уловки через электронные письма, уязвимости систем, флеш-носители, нелицензионные копии ПО, неофициальные ресурсы для загрузки ПО.

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Как обезопасить себя:

  • загружайте приложения только с официальных магазинов или веб-сайтов разработчика
  • не открывайте подозрительных ссылок и вложений, отправленных на e-mail от неизвестных отправителей
  • используйте и своевременно обновляйте антивирусы и программное обеспечение
  • сканируйте антивирусом флеш-носители и загруженные файлы перед открытием
  • не подключайте периферийные устройства неизвестного происхождения и т.д.

Напомним, ранее bigmir.net писал о плюсах и минусах режима "Инкогнито". 

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