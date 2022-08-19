Какой ущерб несет вредное ПО для компьютера и смартфона

Для того, чтобы избежать "встречи" с вредоносным ПО нужно выполнить 5 простых действий.

| Автор: Соколенко Виктория

Злоумышленники не дремлют и постоянно совершенствуют свои способы нанесения вреда пользователям техники. Сегодня самыми известными видами вредного ПО считаются вирусы, трояны, программы-вымогатели, "черви". Об этом рассказали в Госспецсвязи.

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Такое программное обеспечение способно привести к:

блокировке устройства и его непригодности для использования;

краже, удалению или шифрованию данных;

использованию устройства для атак на другие устройства;

получению киберзлоумышленниками информации об учетных данных, позволяющих получить доступ к системам или службам, которыми вы пользуетесь;

использованию для незаконного майнинга криптовалюты на вашем устройстве;

использованию платных услуг на основе ваших данных.

Вредители распространяют свои уловки через электронные письма, уязвимости систем, флеш-носители, нелицензионные копии ПО, неофициальные ресурсы для загрузки ПО.

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Как обезопасить себя:

загружайте приложения только с официальных магазинов или веб-сайтов разработчика

не открывайте подозрительных ссылок и вложений, отправленных на e-mail от неизвестных отправителей

используйте и своевременно обновляйте антивирусы и программное обеспечение

сканируйте антивирусом флеш-носители и загруженные файлы перед открытием

не подключайте периферийные устройства неизвестного происхождения и т.д.

Напомним, ранее bigmir.net писал о плюсах и минусах режима "Инкогнито".

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