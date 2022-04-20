Как заблокировать сообщения от россиян - инструкция

Количество информационно-психологических атак от российских оккупантов не сбавляет темпов.

Государственная специальная служба связи обнародовала инструкцию, которая поможет каждому из нас оградиться от нежелательной рассылки в наши мессенджеры. Кибергигиена важна, поскольку враги хотят получить преимущество не только в реальных битвах, но и в информационном пространстве.

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Что нужно

Найти в настройках раздел "Конфиденциальность и безопасность".

Установить значения по каждому параметру.

"Видимость номера телефона" – никто.

"Поиск по номеру" – мои контакты.

"Доступность последней активности" – никто.

"Открытость фото профиля" – мои контакты.

"Ссылка на учетную запись во время отправки моих смс" – мои контакты.

"Кто может звонить" – мои контакты или никто. В разделе "Peer-to-peer" – также мои контакты или никто.

"Возможность добавления в чат" – мои контакты.

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Официально массовые рассылки сообщений могут производиться только операторами по обращению НЦУ. Например, осуществляются рассылки под альфанумерическим именем "ДСНС" и "Ukraine" для донесения до населения важной информации, - информируют в Госспецсвязи.

Напомним, Украина настраивает новую систему оповещения граждан.