Была за 10 км от линии фронта: военный спас от обстрелов артефакт XII века

Историк вместе с побратимами бросился спасать экспонат.

| Автор: Соколенко Виктория

Историк-военный Дмитрий Романчук нашел в 10 км от линии фронта тысячелетнюю каменную бабу. Ценный экспонат прибыл из Донецкой области в Днепр, сообщает ТСН.

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Хоть специалисты называют артефакт бабой, на самом деле фигура мужского рода. Половецкая статуя-воин неизвестно сколько лет пробыла под забором в одном из сел Донбасса. На нее жители не обращали внимания. Скульптура весит около 700-800 кг. Найти манипулятор, который бы приехал на данную локацию, было сложно. Военные вывезли скульптуру ближе к тылу.

"Без головы она была давно, по состоянию камня у нее видно, что голову отбили 200-300 лет назад, трудно сказать, только там плечо видно, что современный скол, его немного грязью, дождем уже смыло", — отмечает Дмитрий Романчук.

В целом, скульптур, подобной этой, в мире около 2000. В историческом музее Днепра их несколько сотен. Чтобы уберечь фигуры от обстрелов, их одели в особые кевларовые бронежилеты. Гостья с Донбасса будет отреставрирована и получит место среди своих каменных подруг.

Фото - ТСН

Фото - ТСН

Фото - ТСН

Фото - ТСН

Напомним, ранее мы писали о том, что в окопах Херсонской области нашли древнеримские памятки.

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