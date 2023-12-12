Будет длиться 50 тыс лет: Земля вошла в стадию кипения

В последний раз такая климатическая теплота наблюдалась около 120 тыс лет назад.

| Автор: Соколенко Виктория

В текущем году рекорды по температуре были побиты как на суше, так и в океане. В результате, мир столкнулся со значительными волнами тепла и масштабными лесными пожарами. Потому с высокой долей ученые ставят прогноз, что 2023 год с 99% вероятностью станет самым жарким за всю историю наблюдений, передает Science Alert.

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Исследователи указали ряд причин, которые свидетельствуют о новой Земной эре: масштабная вырубка лесов, стремительный рост гребель на крупных реках, чрезмерный вылов рыбы, нарушения в азотном цикле, прибавка по выбросам парниковых газов. Все перечисленное привело к тому, что планета достигла высоких уровней климатической теплоты. В ближайшие века есть угроза еще большего потепления.

Сейчас все имеют дело с эрой кипения. И она может затянуться, как минимум, на 50 тыс лет, а то и даже дольше.

Напомним, ранее мы писали о том, что сутки на Земле могут достичь 25 часов.

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