В Меджибоже раскопали артефакты времен Киевской Руси

Меджибож находится в Хмельницкой области.

| Автор: Соколенко Виктория

На территории Меджибожской крепости археологи активно проводят раскопки. Недавно специалистам удалось найти артефакты XI, XІV, XVІ, XVIII веков. Об этом сообщает Суспільне.

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Раскопанная земля – полностью насыпная. Потому можно найти вещи из разных эпох.

"Из находок, которые еще никто не видел, и которые находятся в научной обработке в полевых условиях, мы можем отметить стеклянные браслеты времен Киевской Руси XI-XII веков, арбалетные стрелы XIV века, огниво XVI века", - рассказал заведующий сектором археологии Государственного историко-культурного заповедника "Межибож" Виктор Ветров.

Кувшин времен Киевской Руси - фото Суспільне

Керамическая посуда - фото Суспільне

Арбалетные стрелы XІV века - фото Суспільне

Напомоним, ранее мы писали о том, что под угрозой смерти украинские ученые спасли из Херсона ценный гербарий.

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