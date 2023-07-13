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В Меджибоже раскопали артефакты времен Киевской Руси
На территории Меджибожской крепости археологи активно проводят раскопки. Недавно специалистам удалось найти артефакты XI, XІV, XVІ, XVIII веков. Об этом сообщает Суспільне.
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Раскопанная земля – полностью насыпная. Потому можно найти вещи из разных эпох.
"Из находок, которые еще никто не видел, и которые находятся в научной обработке в полевых условиях, мы можем отметить стеклянные браслеты времен Киевской Руси XI-XII веков, арбалетные стрелы XIV века, огниво XVI века", - рассказал заведующий сектором археологии Государственного историко-культурного заповедника "Межибож" Виктор Ветров.
Напомоним, ранее мы писали о том, что под угрозой смерти украинские ученые спасли из Херсона ценный гербарий.
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