Астрономы показали видео из космоса, которое снимали 12 лет

Звезде HR8799 всего 30 млн лет.

| Автор: Соколенко Виктория

Астрономы поделились видео с танцами четырех экзопланет. Их масса схожа с массой Юпитера. Событие происходило вокруг материнской звезды. Об этом сообщает Space.com.

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Речь о звездной системе HR8799. Съемки ее планет напрямую стали первыми. Для видео использовали кадры от обсерватории WM Keck на Гавайях.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны имена вероятных астронавтов. Они полетят на Луну впервые с 1972 года.

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