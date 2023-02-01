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Астрономы показали видео из космоса, которое снимали 12 лет
Звезде HR8799 всего 30 млн лет.
Астрономы поделились видео с танцами четырех экзопланет. Их масса схожа с массой Юпитера. Событие происходило вокруг материнской звезды. Об этом сообщает Space.com.
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Речь о звездной системе HR8799. Съемки ее планет напрямую стали первыми. Для видео использовали кадры от обсерватории WM Keck на Гавайях.
Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны имена вероятных астронавтов. Они полетят на Луну впервые с 1972 года.
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