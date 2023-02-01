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В Шотландии заметили уникальные перламутровые облака
Над Шотландией наблюдатели заметили редкие облака с перламутровым отливом. Они обычно образуются в экстремально холодном воздухе и в полярных регионах. Об этом сообщает The Guardian.
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Такие облака являются одними из самых красивых, которые бывают видны в небе в сумерках. Цвет облаков образуется благодаря преломлению света вокруг крошечных кристаллов льда внутри.
По словам специалистов, перламутровые облака появляются на высоте от 20 до 30 км. При этом, стратосфера очень сухая. Для того, чтобы влага превратилась в кристаллы льда, температура должна быть ниже -78 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в небе уменьшается число видимых нам звезд.
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