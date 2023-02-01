В Шотландии заметили уникальные перламутровые облака

Из-за того, что эти облака располагаются очень высоко, их озаряет солнце. И они выглядят как яркие пятна на темном небе.

| Автор: Соколенко Виктория

Над Шотландией наблюдатели заметили редкие облака с перламутровым отливом. Они обычно образуются в экстремально холодном воздухе и в полярных регионах. Об этом сообщает The Guardian.

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Такие облака являются одними из самых красивых, которые бывают видны в небе в сумерках. Цвет облаков образуется благодаря преломлению света вокруг крошечных кристаллов льда внутри.

Фото - Michael Traill

По словам специалистов, перламутровые облака появляются на высоте от 20 до 30 км. При этом, стратосфера очень сухая. Для того, чтобы влага превратилась в кристаллы льда, температура должна быть ниже -78 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в небе уменьшается число видимых нам звезд.

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