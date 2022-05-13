В Тихом океане появился новый вид медуз

Ученые сделали открытие после изучения залива Монтерей, что в Калифорнии.

Команда исследователей провела анализ видео, снятых в течение 15 лет в одном из заливов Тихого океана. На некоторых кадрах специалистам бросилась в глаза удивительная медуза, пишет cursorinfo.co.il.

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Морское животное в диаметре 13 сантиметров, у него от 26 до 39 щупалец, вокруг зонтика особая окантовка. Внешне, медуза напоминает красную космическую тарелку.

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Ученые назвали свою находку A. Reynoldsi. Она может являться самым крупным представителем вида Atolla, хоть не имеет удлиненного щупальца за телом. Таким придатком медузы пользуются при ловле добычи.

Напомним. ранее bigmir.net сообщал о том, что в Тихом океане нашли образование, напоминающее дорогу из желтого кирпича. Такое открытие сделали специалисты, которые изучали цепочку вулканов на дне.

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