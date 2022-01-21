Самый большой космический бриллиант продадут с аукциона

Уникальный черный бриллиант может иметь космическое происхождение.

| Автор: Максим Григорьев

Один удачливый миллионер или миллиардер вскоре сможет заполучить единственный в своем роде черный бриллиант, известный как "Энигма". Темный драгоценный камень будет выставлен на аукцион в следующем месяце. Но они могут получить не совсем то, за что заплатили.

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"Энигма" была искусственно огранена, чтобы весить ровно 555,55 карата (111 граммов) и иметь 55 черных граней. Согласно Книге рекордов Гиннесса, в настоящее время это самый крупный черный бриллиант в мире.

"Форма бриллианта основана на [пятипалом] ближневосточном символе ладони Хамса, который означает силу и защиту", — сказала Ассошиэйтед Пресс специалист по ювелирным изделиям Софи Стивенс. (Хамса означает "пять" на арабском языке.)

Аукционный дом Sotheby's представил уникальный драгоценный камень в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 17 января. Бриллиант также будет выставлен в Лос-Анджелесе, а затем прибудет в Лондон и будет выставлен на аукцион 3 февраля. Стартовая цена - 6,8 миллиона долларов. Предложения в криптовалюте также будут приниматься аукционным домом.

В дополнение к необычному цвету бриллианта, уникальному весу и форме, одним из главных аргументов в пользу продажи является то, что он мог появиться из космоса. Согласно заявлению Sotheby's, "Энигма" "считается созданной либо в результате удара метеорита, либо на самом деле возникшей из алмазоносного астероида, который столкнулся с Землей". Тем не менее, эксперты по черным бриллиантам сообщили, что они скептически относятся к заявлению компании и заявили, что драгоценный камень, вероятно, возник на Земле.

Черные алмазы имеют высокую плотность непрозрачных минеральных включений, особенно графита — темно-серой формы углерода с гексагональной структурой, в отличие от алмаза, который представляет собой форму углерода в тетраэдрической форме — и сульфидов металлов, сказал Питер Хини, профессор геолого-геофизических исследований и эксперт по черным бриллиантам.

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Sotheby's описывает "Энигму" как бриллиант карбонадо, португальское название, данное черным бриллиантам в 19 веке. Однако "не все черные бриллианты являются карбонадо", — сказал Хини. Скорее, карбонадо — это тип черного алмаза, который является одновременно поликристаллическим, то есть несколькими кристаллами, слитыми в один драгоценный камень, и пористым. Алмазы карбонадо также содержат фосфаты, богатые ураном, которые создают "радиационные ореолы" вокруг пор или отверстий на их поверхности. Эта черта делает их очень поглощающими белый свет, что делает их полностью непрозрачными и намного темнее, чем другие черные бриллианты, сказал Хини.

"Карбонадо сверхтвердые и сверхпрочные из-за их поликристаллических и пористых свойств", — сказал Хини. Это делает их идеальными для промышленного использования, например, буровых долот, используемых в нефтяной промышленности для проникновения в твердые магматические породы.

Хини сказал, что, учитывая его большой размер, Энигма, скорее всего, является настоящим карбонадо. Посмотрев увеличенные изображения на своем компьютере, он пришел к выводу, что Энигма имеет ямки (что означает, что он пористый), что наводит на мысль о карбонадо, но трудно сказать наверняка, потому что алмаз был огранен. Он также добавил, что по изображениям трудно сказать, действительно ли алмаз непрозрачен.

По словам Хини, все известные карбонадо были обнаружены либо в Бразилии, либо в Центральноафриканской Республике и датируются примерно 3,8 миллиарда лет назад. В это время две страны были частью одного суперконтинента, известного как Родиния, но как и где именно образовались алмазы, до сих пор неясно.

Возможно, карбонадо имеет внеземное происхождение, как утверждает аукционный дом. По словам Хини, ученые находили черные алмазы, образовавшиеся в результате ударов метеоритов в прошлом, но эти алмазы обычно очень маленькие, что делает маловероятным их происхождение для настоящих карбонадо таких больших размеров, как "Энигма". "Я был бы очень удивлен, если бы алмаз такого размера образовался в результате падения метеорита", — сказал он.

Другие космические теории предполагают, что полностью сформированные карбонадо могут уже существовать в некоторых астероидах, которые падают на Землю, или даже что алмазы образуются в результате мощных звездных взрывов, называемых сверхновыми, но нет достаточных доказательств, подтверждающих любую из этих идей.

Независимо от того, как появился бриллиант, Хини надеется, что тот, кто купит "Энигму", выставит его на всеобщее обозрение, а не спрячет в частной коллекции. "Многие великолепные бриллианты не видели света десятилетиями", — сказал Хини. "Музеи не могут конкурировать с миллиардерами в покупке природных чудес".

Напомним, ранее сообщалось, что главный дизайнер Apple создал кольцо из цельного бриллианта.