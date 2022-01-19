Огромный астероид благополучно пролетел мимо Земли

В следующий раз он подлетит к Земле через 200 лет.

| Автор: Максим Григорьев

Огромный астероид совершил самый близкий подлет за два века в ночь на среду, 19 января, благополучно пролетев мимо нашей планеты.

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Астероид 7482 (1994 PC1), классифицируемый как околоземный астероид, приблизился к нашей планете всего на пять лунных расстояний, что эквивалентно 1,6 миллиона километров.

Проект виртуального телескопа, базирующийся в Риме, провел прямую трансляцию, позволяющую зрителям наблюдать за объектом шириной 1 км во время ближайшей части его пролета, которая произошла в 23:51 по Киеву.

Согласно NASA, любые астероиды или кометы (которые можно очень приблизительно определить как ледяные космические камни, сопровождаемые газовыми хвостами), которые находятся в пределах 1,3 астрономических единиц (194,5 миллиона километров), квалифицируются как околоземные объекты или ОСЗ. (Одна астрономическая единица равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем).

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Хотя нет никаких известных объектов, которые могут представлять непосредственную угрозу для Земли, NASA держит ухо востро. С помощью партнерских телескопов в космосе и на земле он отслеживает и отслеживает ОСЗ, а также оценивает потенциально опасные объекты через Координационный офис планетарной обороны.

Агентство также тестирует технологии потенциальной планетарной защиты, в том числе испытание двойного перенаправления астероидов (DART), которое будет направлено на изменение траектории полета спутника астероида осенью 2022 года.

В более широком масштабе у NASA есть мандат Конгресса на поиск и отчетность по крайней мере о 90 процентах всех ОСЗ размером 140 метров и больше, включая 7482 (1994 PC1). Агентству было поручено завершить исследование к 2020 году, но оно не смогло уложиться в срок. Тем не менее, в 2026 году планируется запустить специальный телескоп для поиска мира под названием NEO Surveyor, который завершит работу в следующие 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что определен фактор, который делает метеориты опасными.