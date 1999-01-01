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Ученые смогли отключить ген, который вызывает метастазы рака
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Сегодня, 10:20
День в истории: 2 декабря - Ядерная реакция и появление Viber
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Сегодня, 09:00
Эффективность таблеток от COVID оказалась очень низкой
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1 декабря, 11:00
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День в истории: 2 декабря - Ядерная реакция и появление Viber
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В аэропорту изъяли iPhone 13 стоимостью более 5 миллионов долларов
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Разгадана тайна исчезновения развитой китайской цивилизации
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Сегодня, 09:40
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