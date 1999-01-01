Пошта
Мова сайту: Українська | Русский
Картина дня
Новости дня

Новини дня на Техно bigmir)net

Останні новини

ChatGPT отримає власну розумну колонку: з’явилися перші подробиці
Шість смартфонів за рік: Nothing готує наймасштабніший запуск у своїй історії
Оголошено найулюбленіший iPhone серед користувачів, і це не новий флагман
Apple скуповує пам'ять за будь-яку ціну, але нових iPhone все одно може не вистачити
Big Walk стала головним сюрпризом 2026 року: кооперативна головоломка підкорила критиків
Важить усього 970 грамів: Huawei представила незвичайний ноутбук без Windows
ChatGPT прямо на зап’ясті: Rollme анонсувала доступні годинники з штучним інтелектом за 40 доларів
Xiaomi випустила Redmi 17, але новий смартфон виявився гіршим за попередню модель
Фанати GTA 6 дочекалися: Rockstar оголосила дату великої презентації та здивувала місцем прем’єри
Не така ідеальна, як здається: названо три головні недоліки бездротової зарядки
Понад 1600 років під землею: в Англії знайшли розкішну римську віллу
Sega перетворила легендарні консолі на наручні годинники: шанувальники оцінять це
Samsung терміново оновлює смартфони Galaxy: новий патч усуває 56 вразливостей
798 грамів і до 18 годин автономної роботи: Huawei представила незвичайний MateBook Pro S
Huawei оновила лінійку Watch GT: що вміють нові GT 7 та GT 7 Pro
Все новости

Технології

ChatGPT отримає власну розумну колонку: з’явилися перші подробиці
ChatGPT отримає власну розумну колонку: з’явилися перші подробиці
Шість смартфонів за рік: Nothing готує наймасштабніший запуск у своїй історії
Оголошено найулюбленіший iPhone серед користувачів, і це не новий флагман
Apple скуповує пам'ять за будь-яку ціну, але нових iPhone все одно може не вистачити
Важить усього 970 грамів: Huawei представила незвичайний ноутбук без Windows

Відкриття

Понад 1600 років під землею: в Англії знайшли розкішну римську віллу
Понад 1600 років під землею: в Англії знайшли розкішну римську віллу
Він склав кубик Рубіка з зав'язаними очима всього за 11,56 секунди і знову увійшов в історію
Робота мрії може бути ближчою, ніж здається: невролог назвала головну перешкоду
Марс нагадує Землю: вчені виявили несподівану схожість двох планет
Сатурн виявився справжньою скарбницею: вчені повідомили про дощі з діамантів

Поради

Не така ідеальна, як здається: названо три головні недоліки бездротової зарядки
Не така ідеальна, як здається: названо три головні недоліки бездротової зарядки
Одна з популярних порад щодо прискорення роботи Android виявилася майже марною
Не чекайте на 10%: коли насправді потрібно вмикати режим енергозбереження
Як наклейки впливають на ноутбук: помилка, про яку ніхто не замислюється
Чому не можна просто зберігати старі телефони: небезпеки, про які рідко говорять

Ігри

Big Walk стала головним сюрпризом 2026 року: кооперативна головоломка підкорила критиків
Big Walk стала головним сюрпризом 2026 року: кооперативна головоломка підкорила критиків
Фанати GTA 6 дочекалися: Rockstar оголосила дату великої презентації та здивувала місцем прем’єри
У Steam знизили ціни на найкращі ігри в жанрі кіберпанку: добірка найвигідніших пропозицій
Якими комп’ютерами користуються геймери у 2026 році: Steam оприлюднив актуальну статистику
Від 1000 до 5000 доларів: експерти представили найкращі ігрові ПК для будь-яких завдань
Ми в соціальних мережах
bigmir)net
ТОП-новини